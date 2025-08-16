Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС

Сьогодні вранці о 8:30 за британським часом відбудеться зустріч послів європейських країн із Трампом

Після повернення з Аляски президент США Дональд Трамп готується до серії важливих консультацій із лідерами Європейського Союзу. Про це повідомляє Sky News, пише «Главком».

За інформацією джерел у президентстві ЄС, сьогодні вранці о 8:30 за британським часом відбудеться зустріч послів європейських країн із Трампом. Пізніше очікується віртуальна розмова американського президента з главами держав-членів ЄС.

Як відомо, після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп дав інтерв’ю американським ЗМІ. У ньому президент США натякнув, що планує обговорити з європейськими лідерами результати переговорів із Путіним та перспективи подальших дипломатичних кроків.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського домовитися з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Fox News.

«Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців – «Главком»)», – сказав Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.