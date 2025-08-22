Головна Світ Політика
Трамп отримав порцію похвали від Путіна

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Путін відзначив лідерські якості Трампа
скриншот з відео

Путін каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю»

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про співпрацю Росії та США на Арктиці та заявив, що партнери, зокрема, США мають проявляти інтерес до тих технологій, якими володіє Росія. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

«Технології, якими володіє Росія для роботи в Арктиці, не має жодна інша країна – це становить інтерес для її партнерів, зокрема, і для США», – каже він.

Кремлівський диктатор заявив, що від США залежить, чи буде відновлюватись співпраця Росії та Штатів на цьому майданчику, зокрема, це залежить від керівництва країни.

«Впевнений, що лідерські якості президента США, президента Трампа, стануть запорукою того, що відносини будуть відновлюватися, а темп спільної роботи збережеться», –додав диктатор. 

Раніше очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

««У нас була відверта зустріч на Алясці, контакти продовжуються на рівні наших міністерств і компаній», – додав він.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Вони обговорили війну в Україні, обмін територіями, спільний бізнес

Російський диктатор повторив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Також він закликав українських і європейських лідерів не втручатися.

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями. 

Трамп також зауважив, що у наступній зустрічі братимуть участь президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, і звичайно, він сам. 

