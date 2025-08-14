Обмін полоненими, нова інформація про зустріч Путіна та Трампа. Головне за 14 серпня

Серед звільнених 14 серпня цивільних є ті, хто утримувався окупантами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед військових були захисники Маріуполя

Україна та РФ провели обмін полоненими, стали відомі деталі програми переговорів Путіна та Трампа, Зеленський здійснив візит до Лондона. «Главком» склав добірку новин 14 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та РФ провели обмін полоненими

В Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація», – розповів президент.

Зеленський додав, що серед звільнених 14 серпня цивільних є ті, хто утримувався окупантами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед військових були захисники Маріуполя.

«Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни», – підсумував Зеленський.

7 фото На весь екран











Україна та РФ провели обмін полоненими фото: Володимир Зеленський/Telegram

Координаційний штаб зауважив: «Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році».

За даними Координаційного штабу, додому повернулися українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

«Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років», – зазначає КШППВ.

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

«З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких сім останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці», – йдеться у заяві.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Стали відомі деталі програми переговорів Путіна та Трампа

Програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

За його словами, зустріч буде особистою, за участю лише перекладачів, і на ній обговорюватимуться «делікатні питання». Переговори Росії та США у складі делегацій пройдуть за формулою «5 на 5». Російську делегацію представлятимуть глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, помічник диктатора Юрій Ушаков;

Головною темою саміту стане врегулювання кризи в Україні, але також лідери обговорять торговельно-економічну співпрацю. Після завершення зустрічі Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію. Окрім особистої бесіди, запланована ширша зустріч з делегаціями та робочий сніданок.

Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться завтра, приблизно о 22:30 за київським/московським часом.

Зеленський здійснив візит до Лондона

У Лондоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої лідери скоординували наступні кроки та обговорили подальшу підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент і прем’єр-міністр обговорили підсумки вчорашньої онлайн-зустрічі з європейськими лідерами, спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом і засідання коаліції охочих. Сьогодні вже у двосторонньому форматі лідери обмінялися думками щодо очікувань від зустрічі на Алясці та ймовірних перспектив.

Володимир Зеленський і Кір Стармер приділили детальну увагу гарантіям безпеки, які можуть зробити мир справді сталим, якщо Сполученим Штатам вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і до змістовної дипломатії.

Лідери також детально обговорили продовження програм підтримки української армії та українського оборонного виробництва. Зокрема, йшлося про такий механізм постачання зброї, як PURL. Глава держави запросив Велику Британію приєднатися до цієї ініціативи.

РФ втратила винищувач Су-30СМ

Росія втратила винищувач Су-30СМ, що виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин», – йдеться у повідомленні.

ВМС стверджує, що на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.

На Камчатці прокинувся черговий вулкан

На Камчатці за останній місяць відбулося вже третє виверження вулкана. Вранці у четвер, 14 серпня, прокинувся вулкан Каримський, який викинув стовп попелу на висоту до 2 км над рівнем моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Для вулкана встановлено помаранчевий (високий) код авіаційної небезпеки. Як повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження, «активність, що триває, може вплинути на літаки, які літають низько». Також за 26 км на південний схід від вулкана спостерігається хмара попелу розміром 12 на 12 км.

Каримський, висота якого становить 1536 метрів, розташований за 125 км на північ від Петропавловська-Камчатського і є одним з активних вулканів регіону.

Відновлення активності Каримського є частиною сплеску вулканічної діяльності на півострові, оскільки це вже третє значне виверження за місяць.