  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки

    • Розсилка
    Фестиваль&nbsp;&laquo;Остання столиця&raquo; у Кам'янці-Подільському - Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Фото: Vdalo.info
    Фестиваль «Остання столиця» у Кам'янці-Подільському

    Під час проведення фестивалю «Остання столиця» організатори залучити унікальну історичну техніку, а саме – три броньовики «Остін» та два автомобілі

    У п'ятницю, 24 серпня, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області відбулася реконструкція бою між солдатами Української Народної Республіки та білогвардійськими військовими формуваннями збройних сил Півдня Росії.

    Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

    Захід відбувався в рамках Всеукраїнського фестивалю історичної реконструкції «Остання столиця».

    «Впродовж 24-25 серпня кам’янчани та гості міста мають змогу познайомитися  із побутом та одностроями війська УНР, а також більше дізнатися про події 20-років ХХ століття, коли Кам’янець отримав статус столиці», - пише ЗМІ.

    Безпосередньо у п'ятницю в міському парку відбулася реконструкція бою, учасники використовували гармату, кулемети та стрілецьку зброю.

    Під час проведення фестивалю «Остання столиця» організатори залучити унікальну історичну техніку, а саме – три броньовики «Остін» та два автомобілі.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки
    Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки

    Зокрема, використовувався автомобіль «Русо-Балт» моделі С24, з якого напередодні роздавали листівки-запрошення на фестиваль.

    За інформацією ЗМІ, в Кам'янець-Подільський завітали більше сотні членів клубів військово-історичної реконструкції з Києва, Львова, Одеси, Вінниці та Кам’янця-Подільського.

    У програмі фестивалю передбачена військова муштра, презентація історичного бою, тактичні маневри від реконструкторів.

    Як відомо, щорічний фестиваль «Остання столиця» присвячений подіям 1919 року, коли Кам’янець-Подільський на декілька днів став тимчасовою столицею Української Народної Республіки.

    Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.

    Також у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.

    Як відомо, 24 серпня  Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Дивіться також: «Слава Україні». Фоторепортаж з наймасштабнішого параду в історії України
    Читайте також
    Хмельниччина історія військові День Незалежності УНР Україна реконструкція фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ