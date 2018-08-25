Реконструктори відтворили бій за останню столицю Української Народної Республіки



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Фото: Vdalo.info Фестиваль «Остання столиця» у Кам'янці-Подільському

Під час проведення фестивалю «Остання столиця» організатори залучити унікальну історичну техніку, а саме – три броньовики «Остін» та два автомобілі

У п'ятницю, 24 серпня, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області відбулася реконструкція бою між солдатами Української Народної Республіки та білогвардійськими військовими формуваннями збройних сил Півдня Росії.

Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

Захід відбувався в рамках Всеукраїнського фестивалю історичної реконструкції «Остання столиця».

«Впродовж 24-25 серпня кам’янчани та гості міста мають змогу познайомитися із побутом та одностроями війська УНР, а також більше дізнатися про події 20-років ХХ століття, коли Кам’янець отримав статус столиці», - пише ЗМІ.

Безпосередньо у п'ятницю в міському парку відбулася реконструкція бою, учасники використовували гармату, кулемети та стрілецьку зброю.

Під час проведення фестивалю «Остання столиця» організатори залучити унікальну історичну техніку, а саме – три броньовики «Остін» та два автомобілі.

Зокрема, використовувався автомобіль «Русо-Балт» моделі С24, з якого напередодні роздавали листівки-запрошення на фестиваль.

За інформацією ЗМІ, в Кам'янець-Подільський завітали більше сотні членів клубів військово-історичної реконструкції з Києва, Львова, Одеси, Вінниці та Кам’янця-Подільського.

У програмі фестивалю передбачена військова муштра, презентація історичного бою, тактичні маневри від реконструкторів.

Як відомо, щорічний фестиваль «Остання столиця» присвячений подіям 1919 року, коли Кам’янець-Подільський на декілька днів став тимчасовою столицею Української Народної Республіки.

Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.

Також у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.

Як відомо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.