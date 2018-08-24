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    У столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках

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    <p>Учасники забігу у Києві</p> - У столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках
    Фото: «Новое время»

    Учасники забігу у Києві

    Мета заходу - поширення патріотичного настрою серед українців, залучення населення до регулярних занять спортом

    У Києві в п'ятницю, 24 серпня, провели святковий Забіг у вишиванках, присвячений Дню незалежності України.

    Відповідне відео опублікувало «Радіо Вести».

    Мета заходу - поширення патріотичного настрою серед українців, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

    Дистанції в основному забігу були 5 і 10 км. Старт і фініш зробили в одному місці - Русанівська набережна. Учасники бігли в бік моста Патона по набережній і назад.

    Як додає «Новое время» з посиланням на організаторів заходу, в забігу зареєструвалося близько 800 осіб. Брали участь як дорослі, так і діти.

    Раніше повідомлялося, що у Києві, Рівному, Новій Каховці, Нью-Йорку, Вашингтоні вп’яте відбудеться до Дня Незалежності «Забіг у вишиванках». 

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