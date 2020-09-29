США очікує зростання показників інфікування коронавірусом



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На сьогодні у світі коронавірусом заразилися понад 33,5 млн людей

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що показники інфікування зростуть через збільшення масштабів тестування для виявлення Covid-19

США незабаром очікує зростання показників інфікування коронавірусом, зокрема, через безпрецедентне збільшення масштабів тестування для виявлення Covid-19. Про це заявив у віце-президент США Майк Пенс.

«З урахуванням зростання кількості випадків у 10 штатах ... і історично масштабного розширення тестування – на 150 млн (тестів – ред.) в країні, народу Америки слід очікувати, що в найближчі дні кількість випадків зросте», – сказав він на пресконференції.

Пенс пояснив, що цього тижня американська адміністрація починає розподіл в країні 100 млн тестів на виявлення хвороби ­– в кожен штат і інші адміністративні одиниці – на додаток до раніше обіцяних 50 млн додаткових тестувань.

Водночас віце-президент запевнив, що американці «можуть бути переконані» в тому, що ситуація перебуває під контролем, оскільки влада стала краще ідентифікувати заражених.

Пенс зазначив, що приріст випадків хвороби, як і госпіталізацій інфікованих, зменшується.

Віце-президент також зазначив успіхи США в нарощуванні масштабів тестування, наголосивши, що якщо до кінця лютого в країні зробили близько 10 тис. тестів на коронавірус, то минулого тижня їх кількість перевищила 100 млн. Пенс зазначив, що в день в США тепер можна робити 3 млн тестів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.

Нагадаємо, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.