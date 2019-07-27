Режисер скандального фільму, де знялись Путін і Медведчук, обурений, що Оксану Марченко не випускають в ефір «1+1»



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Олівер Стоун (зліва), Оксана Марченко та Ігор Лопатьонок на відкритті кінофестивалю в Таорміне Фото: Світлана Сорока, 112.ua

Ігор Лопатьонок, режисер фільму «В боротьбі за Україну», зазначив, що Марченко має у власності акції цього телеканалу

Режисер проросійської стрічки «В боротьбі за Україну» Ігор Лопатьонок висловив обурення, що Оксана Марченко, яка є дружиною одного із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука «забанена» на телеканалі «1+1». Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

При цьому режисер додав, що Марченко має у власності акції цього телеканалу.

«Оксана «забанена» на телеканалі «1+1», якщо можна так висловитися. Хоча володіє 8% акцій цього каналу. Це єдине медіа, у якому родина Медведчук-Марченко має свою частку», - сказав Лопатьонок.

За його словами, Марченко через політичні погляди свого чоловіка втратила можливість працювати за своєю професією в Україні.

«Тобто нічим іншим, окрім як забороною на професію я не можу це назвати», - висловив він своє міркування.

Як повідомлялось, на початку липня в італійському Таорміне (острів Сицилія) на маловідомому кінофестивалі відбулася презентація документального повнометражного фільму «Нерозказана історія України» («У боротьбі за Україну»). Ще до своєї прем’єри на телебаченні в Україні ця стрічка спровокувала скандал: фільм пропагує саме ту сумнозвісну паралельну реальність, вигадану російськими пропагандистами.

Авторами документалки про Україну стали американський режисер українського походження Ігор Лопатьонок та оскароносний режисер Олівер Стоун, який вже був помічений у співпраці з путінською Росією. Головними героями стрічки стали одіозний проросійський політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та їхній кум Володимир Путін. Головний мессидж – Україна керується Заходом, криваві події на Майдані – справа рук Заходу, і чи не єдиною людиною, яка може зупинити війну на Донбасі і з якою Путін готовий сісти за стіл переговорів, є Медведчук. Політична партія «Опозиційна платформа – «За життя», лідером якої він є, використали цей фільм у виборчій кампанії. Але обіцяний показ його по телебаченню таки не відбувся. Намір це зробити мав телеканал «112», який входить у сферу впливу Медведчука. Свій протест відразу ж висловили громадські активісти і проукраїнські партії, а Нацрада погрожувала накласти санкції на мовника. Канал кілька разів змінював дату і час виходу стрічки. У ніч на 13 липня невідомі вистрелили по будівлі «112» із гранатомета, і хоча ніяких суттєвих пошкоджень офіс не зазнав, керівництво каналу використало інцидент як причину для скасування показу.