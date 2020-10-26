Резніков назвав причину звільнення Фокіна з Контактної групи



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Вітольд Фокін зробив чимало скандальних заяв

Висловлювання Фокіна не співпадали з офіційною позицією України щодо війни на Донбасі

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков назвав причину звільнення Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

На питання, чому Фокін був звільнений, Резніков відповів: «За те, що його позиція, яку він висловлював, вона не відповідає тактиці ведення переговорів, вона не відповідає ідеології української делегації. Тому президент прийняв це рішення».

На уточнювальне питання про те, яких помилок в тактиці переговорів припустився Фокін, міністр сказав: «Я так думаю, що, як мінімум, в української делегації до цього моменту не було ніякого сумніву, що йде війна між Україною і Російською Федерацією, що агресором є РФ».

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.