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    Події в Україні

    Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ

    Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ
    фото: UkrainianLandForces

    Розвідка США вважає, що українські військові перебувають в кращій позиції, ніж російські

    За оцінками американської розвідки, Під час бойових дій в Україні загинули від восьми до десяти генералів російської армії. Про це заявив директор Розвідувального управління Пентагону Скотт Беррієр на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил заявив .

    На думку Беррієра, той факт, що у війні в Україні гине багато російських генералів, означає, що вони змушені виїжджати на передову для забезпечення виконання їхніх наказів.

    Оцінюючи перспективу війни, директор Розвідувального управління Пентагону заявив, що ситуація нагадує глухий кут: «росіяни не перемагають і українці не перемагають». Водночас він вважає, що Україна перебуває в кращій позиції.

    «На мою думку, в українців правильна ситуація, що стосується рішучості й того, як вони підходять до оборони нації. Не певен, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють», — зазначив Беррієр.

    Нагадаємо, за повідомленням розвідка США, Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї.

    Як повідомлялося, Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації. Криму

    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ