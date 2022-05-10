Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ

Розвідка США вважає, що українські військові перебувають в кращій позиції, ніж російські

За оцінками американської розвідки, Під час бойових дій в Україні загинули від восьми до десяти генералів російської армії. Про це заявив директор Розвідувального управління Пентагону Скотт Беррієр на слуханнях Комітету Сенату США зі збройних сил заявив .

На думку Беррієра, той факт, що у війні в Україні гине багато російських генералів, означає, що вони змушені виїжджати на передову для забезпечення виконання їхніх наказів.

Оцінюючи перспективу війни, директор Розвідувального управління Пентагону заявив, що ситуація нагадує глухий кут: «росіяни не перемагають і українці не перемагають». Водночас він вважає, що Україна перебуває в кращій позиції.

«На мою думку, в українців правильна ситуація, що стосується рішучості й того, як вони підходять до оборони нації. Не певен, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють», — зазначив Беррієр.

Нагадаємо, за повідомленням розвідка США, Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї.

Як повідомлялося, Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації. Криму