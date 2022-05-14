Пентагон проведе ротацію 10 тисяч військових в Європі

Американські підрозділи, які несли службу в Європі, повернуться в місця дислокації, аїЇх замінять інші

Ротація військових США спрямована на посилення східного флангу НАТО

Сполучені Штати Америки в найближчі місяці проведуть ротацію понад 10 тисяч військових в Європі. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ротація є запланованим заходом і спрямована на посилення східного флангу НАТО.

«Міністр оборони США Ллойд Остін доручив розгорнути понад 10 тисяч військовослужбовців в найближчі місяці, які замінять армійські підрозділи на європейському театрі операцій», – сказав Кірбі.

Він зазначив, що підрозділи, які несли службу, повернуться в місця дислокації. Їх замінять інші підрозділи.

До слова, Кірбі також повідомив, що Пентагон може призупинити поставки озброєння до України. Це станеться, якщо Сенат не схвалить проєкт про надання допомоги Києву.

Нагадаємо, прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

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