Україна прогне провести Другий саміт миру до виборів у США

Галузін поскаржився на «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні

Росія не братиме участі у другому Саміті миру. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, якого цитують «РИА Новости».

«У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося», – сказав заступник Лаврова.

Він назвав «тупиковою та ультимативною формулою миру» та поскаржився на свідоме «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні.

Додамо, Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна хоче провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року за участі Росії. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.