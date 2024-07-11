Головна Новини
search button user button menu button

РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Україна прогне провести Другий саміт миру до виборів у США
колаж: glavcom.ua

Галузін поскаржився на «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні

Росія не братиме участі у другому Саміті миру. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, якого цитують «РИА Новости». 

«У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося», – сказав заступник Лаврова.

Він назвав «тупиковою та ультимативною формулою миру» та поскаржився на свідоме «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні.

Додамо, Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна хоче провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року за участі Росії. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.

Як повідомлялося, Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією.

Читайте також:

Теги: саміт війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан виступив із черговою заявою щодо України
Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
5 липня, 10:40
Під час візиту до України Орбан (ліворуч) поспілкувався із журналістом зі Швейцарії
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
3 липня, 08:38
У Миколаєві пролунали вибухи: деталі
У Миколаєві пролунали вибухи: деталі
27 червня, 22:04
США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення
США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
25 червня, 21:20
Україна продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки формули миру
Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру
25 червня, 18:19
Працівники «Укрзалізниці» повернули годинник власнику, коли він повертався до України
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
19 червня, 21:07
У червні 2023 року влада Хмельницького подарувала квартиру підлеглому, якого за рік СБУ викриє на державній зраді
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
16 червня, 11:00
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
16 червня, 00:33
Зеленський і Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку
Безпекова угода України зі США: Кремль відреагував
14 червня, 11:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
39K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
20K
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
12K
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
12K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Новини

Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Сьогодні, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Сьогодні, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Сьогодні, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
9 липня, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
9 липня, 06:00

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua