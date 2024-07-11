Bloomberg: Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США

Володимир Зеленський на Саміті миру в Швейцарії

Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США «вказує на відчуття невідкладності з боку України»

Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США «вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім».

Видання нагадало, що напередодні Трамп хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.

Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.

Натомість деякі американські посадовці не впевнені, що саміт відбудеться за участі Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у четвер, 11 липня. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Під час саміту НАТО, який проходить зараз у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.