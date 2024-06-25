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Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гаяна приєдналася до комюніке інавгураційного Саміту миру
Україна продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки формули миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, міжнародна коаліція миролюбних країн зростає з кожним днем

Ще одна країна стала підписанткою комюніке за підсумками Глобального саміту миру. Нею стала південноафриканська Гаяна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний Гаяні за приєднання до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки», – розповів Зеленський.

За словами президента, міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає з кожним днем.

«Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки формули миру та кроків, необхідних для її реалізації», – додав він.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Раніше Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до підсумкового комюніке Глобального саміту миру. Крім того, Зеленський подякував Замбії, Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: Володимир Зеленський саміт президент Африка

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