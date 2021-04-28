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    Держсекретар США назвав умову співпраці з Росією

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    Державний секретар США Ентоні Блінкен&nbsp; - Держсекретар США назвав умову співпраці з Росією
    Державний секретар США Ентоні Блінкен 

    США хотіли б мати з Росією «більш стабільні відносини», але це залежить від Путіна

    Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати зможуть співпрацювати з Росією. При цьому, РФ повинна не загострювати двосторонні відносини.

    Блінкен уточнив в інтерв'ю CNN, що США хотіли б мати з Росією «більш стабільні відносини», але це залежить від російського президента Володимира Путіна.

    «Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності», – сказав держсекретар.

    Як приклад він навів продовження договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.

    До слова, Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

    Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

    До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Теги: Росія США Путін політика Держдепартамент США
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