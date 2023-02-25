РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW

Елітні війська РФ не розгорнуті як повні формування в Луганській та Донецькій областях

У РФ нестача професійних військ

24 лютого російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Ці наступальні дії були безуспішні. Через нестачу професійних військ, окупантам доводиться розтягувати елітні підрозділи по всій довжині лінії зіткнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового). Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська відбили наземну атаку окупантів поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Російські джерела підтвердили, що російські сили розділили певні повітряно-десантні формування принаймні на двох напрямках просування. Пов’язаний з Кремлем блогер 23 лютого заявив, що невизначені підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії діють на невизначених позиціях на лінії Сватове-Кремінна і що підрозділи ВДВ діють уздовж усього фронту Сватове-Кремінна. Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що невизначені підрозділи 76-ї та 106-ї повітряно-десантних дивізій діють у районі Бахмута Донецької області.

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Аналітики ISW зазначили, що це підтверджує їхню оцінку, що елітні війська РФ не розгорнуті як повні формування дивізійного рівня в Луганській та Донецькій областях.

Ключові висновки ISW: