РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
У РФ нестача професійних військ
24 лютого російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Ці наступальні дії були безуспішні. Через нестачу професійних військ, окупантам доводиться розтягувати елітні підрозділи по всій довжині лінії зіткнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового). Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська відбили наземну атаку окупантів поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). Український Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).
Російські джерела підтвердили, що російські сили розділили певні повітряно-десантні формування принаймні на двох напрямках просування. Пов’язаний з Кремлем блогер 23 лютого заявив, що невизначені підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії діють на невизначених позиціях на лінії Сватове-Кремінна і що підрозділи ВДВ діють уздовж усього фронту Сватове-Кремінна. Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що невизначені підрозділи 76-ї та 106-ї повітряно-десантних дивізій діють у районі Бахмута Донецької області.
Аналітики ISW зазначили, що це підтверджує їхню оцінку, що елітні війська РФ не розгорнуті як повні формування дивізійного рівня в Луганській та Донецькій областях.
Ключові висновки ISW:
- У Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.
- Російське джерело використало публікацію Китаєм мирного плану з 12 пунктів, щоб неточно представити Китай як підтримку війни Росії в Україні.
- Повідомляється, що розвідка США продовжує оцінювати, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення летальної допомоги Росії на тлі постійного тиску з боку режимів санкцій Заходу на оборонно-промислову базу Росії.
- Західні уряди 24 лютого зробили низку заяв щодо надання Україні військової допомоги.
- Кремль загострив інформаційні умови щодо можливої операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї (Молдова).
- Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Російські джерела підтвердили, що російські сили розділили певні формування ВДВ щонайменше на двох напрямках просування.
- Російські війська досягли незначних територіальних здобутків навколо Бахмута та продовжували здійснювати наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.
- Українські чиновники припустили, що російські війська можуть почуватися невпевнено у східній (лівобережній) Херсонській області.
- Російська влада продовжує заходи щодо розширення можливостей російських миротворців.
- Ймовірно, російські джерела намагалися перекласти провину за скандали, пов’язані з командуванням «ДНР», на звичайну російську армію.
- Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового в Криму.
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