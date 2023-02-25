Чому Путін не коментував річницю вторгнення: роз’яснення ISW

Попри мовчання Путіна, свої оцінки так званій «спецоперації» дали терористи Дмитро Медведєв та Ігор Гіркін

Незважаючи на неоднаразові публічні виступи протягом останніх днів, російський диктатор Володимир Путін, не зробив жодної заяви щодо роковин вторгнення РФ на територію України. Це пояснюється тим, що Росія так і не змогла досягти жодної з раніше оголошених цілей, а також не отримала значних територіальних здобутків з липня 2022 року. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак, як зазначають фахівці, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ «переможе у війні», та повторив, що «для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі».

«Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дороговартісної війни в Україні», – йдеться у звіті ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас російський військовий злочинець Ігор Гіркін назвав вислови Медведєва маячнею, стверджують фахівці.

Терорист наголосив, що Росії дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також вдався до нового ядерного шантажу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, російського президента Путіна під час виступу в Лужниках охороняв комплекс ППО, а під час концерту співаки виконали лемківську пісню «Пливе кача».