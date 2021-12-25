Різдво прийде з потеплінням: прогноз погоди на 25 грудня

У суботу в Україні майже скрізь будуть опади

Сьогодні прогнозують температуру близько нуля та мокрий сніг із дощем

У суботу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, в Україні потепліє в середньому до 0 градусів, місцями очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

За прогнозами Укргідрометцентру, на півночі країни дощ із мокрим снігом. Вночі від -1 до -4, вдень -1…+1.

У південних регіонах у суботу буде сухо, інколи визиратиме сонце. Нічна температура 0…+2, вдень потепліє до +4…+7.

У центрі також переважно сухо, опади можливі місцями. Вночі -1…-3, вдень температура повітря підвищиться до +1…+3.

Західні області частково опиняться в зоні опадів. Мокрий сніг із дощем очікують на південному заході. Температура повітря протягом доби – від -1 до +1.

Опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують і на сході України. Вночі тут буде холодніше, ніж на рещті території – -2…-6, вдень -1…+2.

У Києві 25 грудня опади, вночі -2…-4, вдень близько нуля градусів.

Нагадаємо, за інформацією кліматологів, зима завітала до Києва з тритижневим запізненням.

Від початку морозів у Києві пункти обігріву вже врятували дві сотні людей.

На вечір 24 грудня у Києві прогнозували снігопад.

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