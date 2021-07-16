Очільник ВООЗ не виключає, що коронавірус міг поширитися з китайської лабораторії

Заява суперечить звіту ВООЗ, в якому версію про витік вірусу з лабораторії називали«вкрай малоймовірною»

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що«передчасно« виключати версію витоку Covid-19 з лабораторії Вуханьського інституту вірусології в Китаї. Про це повідомляє The Associated Press.

«Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії трапляються нещасні випадки, - висловився Тедрос. - Це звичайна справа».

Він, зокрема, нагадав про те, що уряд Китаю відмовився надати необроблені, персоналізовані дані про ранні випадки Covid-19 дослідникам Всесвітньої організації охорони здоров'я, які приїжджали в Ухань на початку цього року.

За словами Гебреєсуса, ВООЗ «просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати«

.«Особливо щодо необроблених даних, які ми просили в перші дні пандемії», - вказав очільник спеціалізованої установи ООН з питань охорони здоров'я.

Очільник ВООЗ наголосив на необхідності отримання від Китаю іформації про те,«якою була ситуація в цій лабораторії до і на початку пандемії«.

«Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити (лабораторний витік. - Ред)», - додав Гебреєсус.

Зауважимо, що його заява суперечить звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу, в якому експерти називали версію про витік вірусу з лабораторії«вкрай малоймовірною«, схиляючись до передавання Covid-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.