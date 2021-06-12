McDonald’s та Volkswagen визнали крадіжку даних мільйонів клієнтів

Хакери отримали доступ до особистої інформації про співробітників компаній у США та інших країнах

Volkswagen повідомив про витік даних більше 3,3 мільйона нинішніх і потенційних клієнтів

Компанія McDonald’s повідомила про те, що була атакована хакерами, які отримали доступ до особистих даних клієнтів у Південній Кореї і Тайвані. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Незважаючи на те, що хакери атакували сервери McDonald's у США, Республіці Корея та на Тайвані, дані американських клієнтів не постраждали. У той же час, хакери отримали доступ до особистої інформації про співробітників у США.

McDonald's має намір також повідомити співробітників у Росії і Південній Африці про можливий несанкціонований доступ до їх інформації.

У компанії відзначили, що інцидент не вплинув на роботу ресторанів.

Також підрозділ компанії-автовиробника Volkswagen AG в США повідомив про витік даних більше 3,3 мільйона нинішніх і потенційних клієнтів, додає Reuters.

Невідома сторона отримувала доступ до інформації з баз даних Volkswagen із серпня 2019 року по травень 2021-го.

Більшість із тих, чиї дані потрапили в чужі руки, проживають на території США. Також незахищеними були дані жителів Канади.

Серед інформації, доступ до якої отримали зловмисники, були номери водійських прав, дати народження, номера соціального страхування та номери рахунків.

Зазначимо, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам $11 млн.