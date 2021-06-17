РНБО збереться 18 червня (порядок денний засідання)

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 18 червня. Про це повідомляє сайт РНБО.

«18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)», – йдеться у заяві.

Пресцентр РНБО наводить попередній порядок денний майбутнього засідання:

Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

(Таємно).

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом президента України від 25 березня 2021 № 122.

Різне.

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).

До слова, РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.

Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді Радбез обговорив низку питань:

охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;

поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;

видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;

відправлення українських миротворців у Конго;

законопроєкт про деолігархізацію;

ветерани АТО у санкційному списку

Також відомо, що питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.

Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова. При президенті Вікторі Януковичі він займав посаду заввідділу Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента.