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    РНБО збереться 18 червня (порядок денний засідання)

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    Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня - РНБО збереться 18 червня (порядок денний засідання)
    Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня
    Фото: РНБО

    По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО

    Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 18 червня. Про це повідомляє сайт РНБО.

    «18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)», – йдеться у заяві.

    Пресцентр РНБО наводить попередній порядок денний майбутнього засідання:

    • Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
    • (Таємно).
    • Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
    • Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом президента України від 25 березня 2021 № 122.
    • Різне.

    По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).

    До слова, РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.

    Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді Радбез обговорив низку питань:

    • охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;
    • поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;
    • видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;
    • відправлення українських миротворців у Конго;
    • законопроєкт про деолігархізацію;
    • ветерани АТО у санкційному списку

    Також відомо, що питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.

    Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

    Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова. При президенті Вікторі Януковичі він займав посаду заввідділу Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента.

    Теги: РНБО санкції політика Офіс президента
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    РНБО збереться 18 червня (порядок денний засідання)