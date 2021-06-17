РНБО збереться 18 червня (порядок денний засідання)
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО
Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю 18 червня. Про це повідомляє сайт РНБО.
«18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)», – йдеться у заяві.
Пресцентр РНБО наводить попередній порядок денний майбутнього засідання:
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (Таємно).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року «Щодо стану справ у сфері надрокористування», уведеного в дію Указом президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).
До слова, РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.
Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді Радбез обговорив низку питань:
- охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;
- поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;
- видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;
- відправлення українських миротворців у Конго;
- законопроєкт про деолігархізацію;
- ветерани АТО у санкційному списку
Також відомо, що питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.
Також нагадаємо, що Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії. Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.
Раніше стало відомо ім’я експосадовця РНБО, якого підозрюють у державній зраді. Спецслужби затримали за підозрою у держзраді і роботі на іноземну спецслужбу саме ексспівробітника Адміністрації президента та РНБО Леоніда Пирожкова. При президенті Вікторі Януковичі він займав посаду заввідділу Головного управління з питань міжнародних відносин в Адміністрації президента.