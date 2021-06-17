«Зброя та безпека». Турчинов побував на виставці та розповів про унікальні розробки (фото)

За словами Турчинова, найкращим державним оборонним підприємством є конструкторське бюро «Луч»

За чинного підходу до оборонних пріоритетів керівництва країни, потужні розробки ОПК можуть залишитись лише виставковими експонатами. Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов після відвідання виставки «Зброя та безпека».

За його словами, за шість місяців із початку року не було підписано та не профінансовано жодного контракту за державним оборонним замовленням.

«Політичне керівництво держави гарно розповідає про те, як треба захищати державу, як треба працювати над тим, щоби посилити нашу безпеку й оборону, але це все порожні слова, реальність – зовсім інша», – сказав Турчинов, додавши, що нехтування оборонними та безпековими пріоритетами – є візитною карткою наших військових керівників та політичного керівництва країни.

Говорячи про враження від виставки, екссекретар РНБО України відмітив, що експозиція відображає ситуацію в оборонній промисловості. «На виставці лише 50% експозиції представляє державний сегмент ОПК, усе інше – це пропозиція приватних оборонних підприємств, які сьогодні досить ефективно конкурують та дають поштовх для розвитку оборонної промисловості України», – зазначив він.

«Коли ми говоримо про державні оборонні підприємства, то, безумовно, тут флагманом залишається конструкторське бюро «Луч», яке більш правильно називати Конструкторське бюро Олега Коростельова», – сказав Турчинов, наголосивши, що Олег Коростельов – унікальна людина, Герой України, вчений, організатор виробництва, який зробив величезний внесок у безпеку нашої країни.

За його словами, у цьому році КБ Коростельова представляє не тільки свою традиційну продукцію: унікальні протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Корсар» та інші, крилаті ракети «Нептун», потужні ракетні комплекси «Вільха» та «Вільха-М», але й новітні розробки, зокрема, зенітні ракетні комплекси та надпотужний ударний БПЛА «Сокіл». «Аналогу «Соколу» не має російська армія, а за своїми характеристиками він значно перевищує перспективні турецькі ударні безпілотники «Байрактар», – підкреслив він.



Турчинов відзначив, що серед 10 країн, які уклали договори з КБ на купівлю протитанкових ракетних комплексів «Стугна», Україна відсутня. «Починаючи з 2019 року жодної «Стугни» не було замовлено для української армії!», – сказав він, наголосивши, що в умовах, коли біля наших кордонів стоять російські танки, «таке оборонне планування явно протирічить інтересам безпеки України».

«Окрім того, – за словами екссеретаря РНБО, – величезну кількість перспективних розробок пропонують недержавні підприємства ОПК».

«Надзвичайно потужно представлена Національна Асоціація оборонної промисловості України, яка об’єднує провідні приватні оборонні підприємства. Серед розробок недержавних підприємств – САУ «Богдана» з натівським калібром 155 мм, яка відмінно пройшла випробування, мобільний ударний безпілотний комплекс RAM II, поставлений на базу однієї із найкращих вітчизняних бронемашин «Новатор», автоматичні мінометні комплекси «Смерека», і бойова гусенична плаваюча машина «Кевлар-Е», унікальна амфібія «Nomad» та багато інших потужних розробок», – сказав Турчинов.

Він наголосив, що все це свідчить про те, що українська оборонна промисловість має величезний потенціал.

Нагадаємо, за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.