Роботи навчилися долати смугу перешкод: відео «тренування»

Роботам довелося тренуватися кілька місяців,

З'явилися кадри, на яких гуманоїдні роботи Atlas займаються паркуром і демонструють ефектні сальто назад. Вражаюче відео Boston Dynamics опублікував в Youtube.

Представники компанії розповіли, що роботам довелося тренуватися кілька місяців, щоб подолати смугу перешкод. Зате тепер вони навчилися коригувати рухи в залежності від предметів, які «бачать». Таким чином Atlas не потребують додаткового програмування для виконання нового трюку.

Проте ймовірність помилок, яких можуть припускатися роботи, залишається досить високою.

Розробники продовжать удосконалювати їх можливості, які поки що далекі від ідеалу, в тому числі через відсутність хребта і слабкі суглоби верхніх кінцівок.

Нагадаємо, у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова прооперували 19-річну пацієнтку. Втручання здійснили провели за допомогою роботичної системи Da Vinci.

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