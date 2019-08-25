PewDiePie став першим відеоблогером зі 100 млн підписників у YouTube



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Блогер PewDiePie створив свій канал в 2010 році

PewDiePie отримав популярність завдяки трансляціям проходження різних відеоігор, здебільшого в жанрі хорор або екшн

Шведський відеоблогер Фелікс Чельберг, відомий як PewDiePie, став власником першого персонального акаунту в YouTube із понад 100 мільйонами підписників.

Загалом PewDiePie став другим власником YouTube-каналу зі 100 мільйонами підписників, першою була індійська компанія T-Series. Але серед персональних акаунтів Чельберг є рекордсменом.

PewDiePie отримав популярність завдяки трансляціям проходження різних відеоігор, здебільшого в жанрі хорор або екшн. Він створив свій канал в 2010 році, коли ще навіть не було поняття «летсплей».

Згодом блогер також почав публікувати відео зі своїми подорожами у різні міста.

За дев’ять років ролики Чельберга набрали 22,9 мільярда переглядів. На момент публікації його акаунт мав понад 100 млн 182 тисячі підписників.

Раніше кліп гурту Queen на пісню Bohemian Rhapsody набрав 1 млрд переглядів на YouTube.

Джерело: Громадське