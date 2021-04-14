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    Американець показав робота-собаку, який вміє розливати пиво

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    Робот-пес Spot - Американець показав робота-собаку, який вміє розливати пиво
    Робот-пес Spot
    Фото з відкритих джерел

    Американський блогер обладнав відомого робота на прізвисько Spot пивним резервуаром

    Відомий робот-пес від Boston Dynamics отримав новий функціонал. Американський блогер-винахідник Майкл Рівз навчив «собаку» мочитися пивом.

    Блогер допрацював робопса, щоб той умів розливати пиво вельми оригінальним способом - імітуючи сечовипускання. Для цього ентузіасту довелося попрацювати.

    Окрім компресора, шлангів та іншого пивного спорядження довелося докупити ще одну камеру для точного відстеження пластикового стаканчика і розрахунку правильної траєкторії.

    Що з цього вийшло, можна побачити в ролику. Якщо коротко, мочитися пивом робопес Spot вміє. Але над точністю ще треба попрацювати.

    Майкл Рівз відомий незвичайними експериментами з технікою. Нприклад, він навчив робот-пилосос лаятися і скаржитися на життя. А також зібрав мікрохвильовку, що працює від крику.

    Теги: Boston Dynamics
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