Американець показав робота-собаку, який вміє розливати пиво

Американський блогер обладнав відомого робота на прізвисько Spot пивним резервуаром

Відомий робот-пес від Boston Dynamics отримав новий функціонал. Американський блогер-винахідник Майкл Рівз навчив «собаку» мочитися пивом.

Блогер допрацював робопса, щоб той умів розливати пиво вельми оригінальним способом - імітуючи сечовипускання. Для цього ентузіасту довелося попрацювати.

Окрім компресора, шлангів та іншого пивного спорядження довелося докупити ще одну камеру для точного відстеження пластикового стаканчика і розрахунку правильної траєкторії.

Що з цього вийшло, можна побачити в ролику. Якщо коротко, мочитися пивом робопес Spot вміє. Але над точністю ще треба попрацювати.

Майкл Рівз відомий незвичайними експериментами з технікою. Нприклад, він навчив робот-пилосос лаятися і скаржитися на життя. А також зібрав мікрохвильовку, що працює від крику.