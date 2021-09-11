Родичі загиблих 11 вересня подали до суду на США з метою «дізнатися правду»

Внаслідок терактів загинули майже три тисячі людей, більше шести тисяч отримали поранення

Сім'ї жертв теракту позиваються до підрозділу Мінторгу США

Вісім американців, члени сімей яких загинули в терактах 11 вересня 2001 року, подали в суд на Національний інститут стандартів і технологій США (NIST), підрозділ Мінторгу, з метою «дізнатися правду» про теракти. Про це повідомили на своєму сайті прихильники руху «Архітектори та інженери за правду про 11 вересня».

Інженери та архітектори, які підозрюють американську державу в приховуванні правди про подію, приєдналися до родичів загиблих. Вони також підписували разом з ними запит до NIST, де пропонувалося переглянути офіційну модель падіння третьої будівлі Всесвітнього торгового центру – 47-поверхового хмарочоса, що обрушився одночасно з вежами-близнюками. NIST відхилив запит, і його подавці визнали, що це суперечить Конституції.

За офіційною версією 2008 року, будівля обрушилася через пожежу, яка почалася всередині. В результаті незалежного дослідження, яке провели на замовлення руху в університеті Аляски Фейрбенкс (UAF), з'ясувалося, що такий опис суперечить тому, що видно на відеозаписах з місця подій. Модель, яку побудували інженери, вказує на падіння будівлі через одночасний колапс всіх опорних колон на одному з нижніх поверхів. У зв'язку з цим активісти вимагають оновлення офіційної інформації про знищення будівлі і всієї трагедії.

Нагадаємо, сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

До слова, президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.