«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ

Антон Федорців
Артем Довбик (крайній ліворуч) не входить в плани римлян
фото: ФК «Рома»

Українець потрапив до солідної компанії виконавців

Італійська «Рома» зібралася виставити на трансфер форварда Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Менеджмент «вовків» запланував кадрову революцію на літо. Українець та ще шість футболістів потрапили до списку гравців, на яких надалі в Римі не розраховують. Разом із Довбиком «Рома» готова попрощатися з оборонцями Челіком і Цімікасом, півзахисниками Ель-Шаараві, Сарагосою і Вентуріно, нападником Фергюсоном.

Під питанням продовження виступів на «Олімпіко» для оборонців Ренша й Анхеліньйо, півзахисників Пеллегріні та Крістанте, нападника Дібали. Аби вписатися у вимоги фінансового фейр-плей «вовки» також змушені продати одного з провідних виконавців. Жертвою обставин стане оборонець Ндіка або хавбек Коне.

У нинішньому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу форвард записав три голи та дві результативні передачі. Влітку 2024-го «Рома» віддала за нього 30,5 млн євро та підписала контракт до 30 червня 2029 року.

Тим часом нападник Аркадіуш Мілік знову опинився в лазарет туринського «Ювентуса». Медики діагностували в поляка ушкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Кампанія для форварда достроково завершена.

Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Анхеліньо Зекі Челік Стефан ель-Шаараві Лоренцо Пеллеґріні Артем Довбик Пауло Дібала Серія А ФК Рома

