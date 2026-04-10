Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса

Ветеран виступатиме в черговому екзотичному чемпіонаті

Колишній лідер збірної Японії Хонда Кейсуке відновить кар'єру в сінгапурському «Джуронзі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений хавбек приєднається до команди в серпні. Він збирається провести в чемпіонаті Сінгапуру весь сезон 2026/27. Японець не грав на професіональному рівні з осені 2024 року.

«Я радий отримати можливість грати за «Джуронг». Цьогоріч мені виповнюється 40 років, і я ставлю перед собою кілька особистих цілей, зокрема рекорд Гіннеса за голами у вищих лігах найбільшої кількості країн. Та моя головна мета в цьому клубі – виграти чемпіонат. Є кілька дуже сильних суперників, тож буде непросто, але я налаштований досягнути цього», – заявив Хонда.

Наразі останнім клубом у кар'єрі атакувального півзахисник був бутанський «Паро». Його кольори японський ветеран захищав у другій половині сезону-2024. Хонда допоміг команді завоювати чемпіонський титул.

Чим відомий Хонда Кейсуке

Уродженець Осаки, виріс у спортивній родині. На дорослому рівні дебютував у складі «Нагої Грампус Ейт» у сезоні-2004.

У січні 2008 року перебрався до Європи. Спершу захищав кольори нідерландського «Венло». Через два роки перейшов у московський ЦСКА. Звідти поїхав до італійського «Мілана» посеред сезону 2013/14. Після трьох років у складі «россонері» почав мандрувати чемпіонатами.

Виступав за мексиканську «Пачуку», австралійську «Мельбурн Вікторію», нідерландський «Вітесс», бразильський «Ботафого», бакинський «Нефтчі», литовську «Судуву», «Паро». У лавах збірної Японії зіграв 98 матчів (38 голів).

Що відомо про «Джуронг»

Заснований у 2004 році клуб, змагається в сінгапурській Прем'єр-лізі. Входить до системи японської «Альбірекс Ніїгати».

Шестиразовий чемпіон Сінгапуру, по чотири рази «Джуронг» тріумфував у Кубку, Суперкубку Сінгапуру та Кубку ліги. У десятки найкращих бомбардирів і гвардійців клубу входять винятково японці.

