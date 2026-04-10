Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса

Хонда Кейсуке поставив амбітну ціль
фото: Reuters

Ветеран виступатиме в черговому екзотичному чемпіонаті

Колишній лідер збірної Японії Хонда Кейсуке відновить кар'єру в сінгапурському «Джуронзі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений хавбек приєднається до команди в серпні. Він збирається провести в чемпіонаті Сінгапуру весь сезон 2026/27. Японець не грав на професіональному рівні з осені 2024 року.

«Я радий отримати можливість грати за «Джуронг». Цьогоріч мені виповнюється 40 років, і я ставлю перед собою кілька особистих цілей, зокрема рекорд Гіннеса за голами у вищих лігах найбільшої кількості країн. Та моя головна мета в цьому клубі – виграти чемпіонат. Є кілька дуже сильних суперників, тож буде непросто, але я налаштований досягнути цього», – заявив Хонда.

Наразі останнім клубом у кар'єрі атакувального півзахисник був бутанський «Паро». Його кольори японський ветеран захищав у другій половині сезону-2024. Хонда допоміг команді завоювати чемпіонський титул.

Чим відомий Хонда Кейсуке

Уродженець Осаки, виріс у спортивній родині. На дорослому рівні дебютував у складі «Нагої Грампус Ейт» у сезоні-2004.

У січні 2008 року перебрався до Європи. Спершу захищав кольори нідерландського «Венло». Через два роки перейшов у московський ЦСКА. Звідти поїхав до італійського «Мілана» посеред сезону 2013/14. Після трьох років у складі «россонері» почав мандрувати чемпіонатами.

Виступав за мексиканську «Пачуку», австралійську «Мельбурн Вікторію», нідерландський «Вітесс», бразильський «Ботафого», бакинський «Нефтчі», литовську «Судуву», «Паро». У лавах збірної Японії зіграв 98 матчів (38 голів).

Що відомо про «Джуронг»

Заснований у 2004 році клуб, змагається в сінгапурській Прем'єр-лізі. Входить до системи японської «Альбірекс Ніїгати».

Шестиразовий чемпіон Сінгапуру, по чотири рази «Джуронг» тріумфував у Кубку, Суперкубку Сінгапуру та Кубку ліги. У десятки найкращих бомбардирів і гвардійців клубу входять винятково японці.

Нагадаємо, раніше Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу. На майдані Сокало встановили новий світовий рекорд за кількістю учасників футбольного тренування. У 40-хвилинній сесії взяли участь 9500 людей.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса
