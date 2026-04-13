«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер

Українцю доведеться робити нелегкий кар'єрний вибір у міжсезоння

Італійська «Рома» викупить орендованого нападника Доніелла Малена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Столичний клуб не чекатиме кінця сезону для фінального рішення. Під час укладення угоди про оренду в січні «Рома» заклала опцію викупу форварда за орієнтовно 25 млн євро.

Цей пункт міг стати автоматичним за двох сценаріїв. Перший – вихід римлян у Лігу чемпіонів, а другий – участь Малена в понад половині матчів «вовків». Водночас «Астон Вілла» зарезервувала 10 % від наступного продажу нападника.

Після переїзду до Серії A в середині січня Мален став лідером атак «Роми». На цей момент він провів 12 матчів у чемпіонаті Італії, у яких оформив 10 голів. Цей показник вищий за результат Пауло Дібали, Евана Фергюсона та Артема Довбика разом узятих.

Тим часом туринський «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

До слова, експівзахисник «Мілана» Хонда Кейсуке знайшов клуб заради рекорду Гіннеса. Колишній лідер збірної Японії відновить кар'єру в сінгапурському «Джуронзі». Він збирається провести в місцевій Прем'єр-лізі весь сезон 2026/27.