Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми

У нинішньому сезоні легіонер провів на полі лише 34 хвилини

Форвард туринського «Ювентуса» Аркадіуш Мілік знову потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Медики діагностували в поляка ушкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Ступінь травми – середньої тяжкості. Тим не менше, кампанія для Міліка достроково завершена.

Темна смуга в карєрі нападника в червні 2024 року. Через низку травм із того часу він зіграв лише два поєдинки – навесні цьогоріч. За весь минулий сезон польський форвард не взяв участі в жодному офіційному матчі.

До лав «бянконері» Мілік приєднався на початку кампанії 2022/23. Трансфер нападника з французького «Марселя» коштував 7,3 млн євро. Спершу «Юве» віддав 750 тисяч за оренду поляка на рік.

Лінія атаки «Ювентуса» в сезоні 2025/26

На старті кампанії в обоймі «б'янконері» було четверо центрфорвардів. Утім, Мілік і сербський нападник Душан Влаховіч пропустили левову частку поєдинків через травми.

Зазвичай бельгійський нападник Лоїс Опенда конкурує за місце в основі з канадцем Джонатаном Девідом. Останній зіграв 41 матч загалом, у яких забив сім м'ячів. В активі же бельгійця 36 поєдинків, у яких він оформив лише два голи. Головний бомбардир «Юве» – вінгер Кенан Їлдиз (11 м'ячів).

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.