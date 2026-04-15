Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми

Антон Федорців
Аркадіум Мілік фактично пропустив два роки
фото: Reuters

У нинішньому сезоні легіонер провів на полі лише 34 хвилини

Форвард туринського «Ювентуса» Аркадіуш Мілік знову потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Медики діагностували в поляка ушкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Ступінь травми – середньої тяжкості. Тим не менше, кампанія для Міліка достроково завершена.

Темна смуга в карєрі нападника в червні 2024 року. Через низку травм із того часу він зіграв лише два поєдинки – навесні цьогоріч. За весь минулий сезон польський форвард не взяв участі в жодному офіційному матчі.

До лав «бянконері» Мілік приєднався на початку кампанії 2022/23. Трансфер нападника з французького «Марселя» коштував 7,3 млн євро. Спершу «Юве» віддав 750 тисяч за оренду поляка на рік.

Лінія атаки «Ювентуса» в сезоні 2025/26

На старті кампанії в обоймі «б'янконері» було четверо центрфорвардів. Утім, Мілік і сербський нападник Душан Влаховіч пропустили левову частку поєдинків через травми.

Зазвичай бельгійський нападник Лоїс Опенда конкурує за місце в основі з канадцем Джонатаном Девідом. Останній зіграв 41 матч загалом, у яких забив сім м'ячів. В активі же бельгійця 36 поєдинків, у яких він оформив лише два голи. Головний бомбардир «Юве» – вінгер Кенан Їлдиз (11 м'ячів).

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Читайте також

Бернарду Сілва отримав варіант продовження кар'єри
«Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії – ЗМІ
20 березня, 12:59
Рафаел Геррейру отримав перший варіант продовження кар'єри
«Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця – ЗМІ
2 квiтня, 11:30
Душан Влаховіч пропустить кілька тижнів
«Ювентус» знову втратив нападника
7 квiтня, 18:52
Лучано Спаллетті продовжить тренувати «Стару синьйору»
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
10 квiтня, 16:33
Доніелл Мален швидко освоївся в чемпіонаті Італії
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
13 квiтня, 11:30
Лоїс Опенда розчарував тіфозі «б'янконері»
«Ювентус» змушений викупити провального нападника
13 квiтня, 14:45
Джованні Малаго позмагається за крісло очільника італійського футболу
Серія A висунула власного кандидата в президенти Італійської федерації футболу
13 квiтня, 16:58
Рафаель Леан перестав бути недторканним для керівництва клубу
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
Вчора, 12:53
Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
Сьогодні, 13:00

Новини

Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу
Промоутерська компанія подала позов проти Мессі: деталі скандалу
Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми
Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми
«Арсенал» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
«Евертон» визначився з майбутнім Миколенка в команді – журналіст
Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка
Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка

Новини

«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
