«Ювентус» змушений викупити провального нападника

Антон Федорців
Лоїс Опенда розчарував тіфозі «б'янконері»
Італійський гранд розпочав пошуки нової команди для розчарування сезону

Туринський «Ювентус» оформить повноцінний трансфер форварда Лоїс Опенда з німецького РБ «Лейпциг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Минулого літа «Стара синьйора» орендувала бельгійця. У договорі з «червоними биками» туринці взяли зобов'язання викупити нападника у разі досягнення певних умов. Ці пункти вже виконані, тож «Юве» доведеться викласти 42,75 млн євро за Опенда.

Водночас менеджмент гранда новачок розчарував, оскільки не став провідною фігурою у лінії атаки «Старої синьйори». Форвард провів 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав лише два голи.

У подальші плани «Ювентуса» Опенда не входить. Керівництво італійського гранда вже розпочало пошук нової команди для бельгійця. Вочевидь, потенційних покупців лякатиме бажана туринцями сума відступних за нападника.

Лінія атаки «Ювентуса» в сезоні 2025/26

На старті кампанії в обоймі «б'янконері» було четверо центрфорвардів. Утім, поляк Аркадіуш Мілік і сербський нападник Душан Влаховіч пропустили левову частку поєдинків через травми.

Опенда за місце в основі передусім конкурує з канадцем Джонатаном Девідом. Останній зіграв 41 матч загалом, у яких забив сім м'ячів. Головний бомбардир «Юве» – вінгер Кенан Їлдиз (11 голів).

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Читайте також

Доніелл Мален швидко освоївся в чемпіонаті Італії
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Сьогодні, 11:30
Лучано Спаллетті продовжить тренувати «Стару синьйору»
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
10 квiтня, 16:33
Душан Влаховіч пропустить кілька тижнів
«Ювентус» знову втратив нападника
7 квiтня, 18:52
Жеремі Бога повернувся до Італії у зимове трансферне вікно
«Ювентус» вирішив долю орендованого нападника – інсайдер
6 квiтня, 15:58
Рафаел Геррейру отримав перший варіант продовження кар'єри
«Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця – ЗМІ
2 квiтня, 11:30
Бернарду Сілва отримав варіант продовження кар'єри
«Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії – ЗМІ
20 березня, 12:59
Джошуа Зіркзе оформив варіант повернення до Італії
«Ювентус» знайшов нового форварда в чемпіонаті Англії – інсайдер
18 березня, 17:21
Аліссон Бекер отримав новий варіант продовження кар'єри
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
25 лютого, 12:31
Душан Влаховіч матиме можливість залишитися в «Ювентусі»
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
23 лютого, 16:07

Новини

Анчелотті вкотре оцінив можливість повернення Неймара до збірної Бразилії
Анчелотті вкотре оцінив можливість повернення Неймара до збірної Бразилії
«Ювентус» змушений викупити провального нападника
«Ювентус» змушений викупити провального нападника
«Мілуокі Бакс» звільнив тренера, який привів клуб до перемоги у Кубку НБА
«Мілуокі Бакс» звільнив тренера, який привів клуб до перемоги у Кубку НБА
Капітан «Манчестер Сіті» встановив національний рекорд у чемпіонаті Англії
Капітан «Манчестер Сіті» встановив національний рекорд у чемпіонаті Англії
Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст
Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша

Новини

Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
