«Ювентус» змушений викупити провального нападника

Італійський гранд розпочав пошуки нової команди для розчарування сезону

Туринський «Ювентус» оформить повноцінний трансфер форварда Лоїс Опенда з німецького РБ «Лейпциг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Минулого літа «Стара синьйора» орендувала бельгійця. У договорі з «червоними биками» туринці взяли зобов'язання викупити нападника у разі досягнення певних умов. Ці пункти вже виконані, тож «Юве» доведеться викласти 42,75 млн євро за Опенда.

Водночас менеджмент гранда новачок розчарував, оскільки не став провідною фігурою у лінії атаки «Старої синьйори». Форвард провів 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав лише два голи.

У подальші плани «Ювентуса» Опенда не входить. Керівництво італійського гранда вже розпочало пошук нової команди для бельгійця. Вочевидь, потенційних покупців лякатиме бажана туринцями сума відступних за нападника.

Лінія атаки «Ювентуса» в сезоні 2025/26

На старті кампанії в обоймі «б'янконері» було четверо центрфорвардів. Утім, поляк Аркадіуш Мілік і сербський нападник Душан Влаховіч пропустили левову частку поєдинків через травми.

Опенда за місце в основі передусім конкурує з канадцем Джонатаном Девідом. Останній зіграв 41 матч загалом, у яких забив сім м'ячів. Головний бомбардир «Юве» – вінгер Кенан Їлдиз (11 голів).

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 60 очок за 32 тури та на два пункти випереджає «Комо», що наразі посідає п'яте місце. Туринці мають чотири перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, днями «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.