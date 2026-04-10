Антон Федорців
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
Лучано Спаллетті продовжить тренувати «Стару синьйору»
фото: Reuters

Керівництво клубу задоволене співпрацею з фахівцем

Туринський «Ювентус» пролонгував договір із керманичем команди Лучано Спаллетті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Алленаторе очолив «Стару синьйору» наприкінці жовтня. Він обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Ігора Тудора. Тоді Спаллетті підписав контракт до кінця сезону.

Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон. Також для Спаллетті передбачили різноманітні бонуси.

Тренерська кар'єра Лучано Спаллетті

Першим самостійним досвідом тренера став «Емполі» в кінцівці сезону 1993/94. Вдруге очолив «синіх» у 1995 році та пропрацював на «Карло Кастеллані» три сезони.

Пізніше тренував генуезьку «Сампдорію» (двічі), «Венецію» (двічі), «Удінезе» (двічі), «Анкону», столичну «Рому» (двічі), пітерський «Зєніт», міланський «Інтер» і «Наполі». Перші трофеї завоював на чолі римських «вовків» – два Кубки та Суперкубок Італії. Чотири трофеї завоював на болотах. У сезоні 2022/23 виграв Скудетто з неаполітанцями.

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 57 очок за 31 тур і одним пунктом поступається «Комо», що наразі посідає четверте місце. Туринці мають три перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії Бернарду Сілві. «Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон.

