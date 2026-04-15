Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди

Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі

Ексцентричний функціонер вдався до фольклорних образів для опису посередників

Власник італійського «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс висловився щодо продажу нападника Хвічі Кварацхелії у французький «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Коли ми починали працювати з Конте, то отримали пропозицію на 200 млн євро від ПСЖ та інших клубів щодо трансферу Віктора Осімгена та Квари разом. Конте сказав: «Ви можете продати Осімгена, але, будь ласка, не продавайте Квару». Та це було великою помилкою, бо тоді в мене виникли проблеми з батьком і агентом Квари», – згадав президент.

За словами Де Лаурентіса, сам грузин і його агент були твердо налаштовані покинути Неаполь. У такій ситуації функціонер вирішив продати Кварацхелію. Водночас він зіштовхнувся з незадоволенням тренера. Президент «партенопейців» прагне змінити правила, щоб «захистити інвестиції» у футболістів від шантажу посередників.

«В американському кінобізнесі агент надзвичайно важливий, оскільки він може забезпечити режисеру, сценаристу чи актору справжній успіх. У футболі агент – це лише вампір, який висмоктує гроші звідусіль», – резюмував Де Лаурентіс.

Хвіча Кварацхелія на клубному рівні

Уродженець Тбілісі, виховувався у столичному «Динамо». Дебютував на дорослому рівні за рідну команду в сезоні-2017. Пізніше виступав за «Руставі» та батумське «Динамо» на батьківщині, московський «Локомотив», казанський «Рубін».

Перед сезоном 2022/23 приєднався до італійського «Наполі». Провів у чемпіонаті Італії 2,5 роки та перейшов у ПСЖ за 80 млн євро. Двічі чемпіон Італії. У попередньому сезоні допоміг парижанам виграти титул французької Ліги 1, Кубок Франції та трофей Ліги чемпіонів. У нинішньому – Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії

Уродженець Тбілісі виступав за різноманітні юнацькі збірні – від U-16 до U-19. У лавах національної команди дебютував майже за півроку до прем'єрного поєдинку в молодіжці.

Першим залучив Кварацхелію до першої команди словак Владімір Вайсс. Дебютний матч вінгер зіграв проти збірної Гібралтару (3:0) в червні 2019 року. Перший гол нападник оформив у жовтні 2020 року проти Північної Македонії (1:1).

Загалом Кварацхелія зіграв 49 поєдинків за збірну Грузії, у яких забив 22 м'ячі. Учасник Євро-2024, де «хрестоносці» сенсаційно зуміли вийти в 1/8 фіналу.

