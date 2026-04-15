Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди

Антон Федорців
Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі
Ексцентричний функціонер вдався до фольклорних образів для опису посередників

Власник італійського «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс висловився щодо продажу нападника Хвічі Кварацхелії у французький «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Коли ми починали працювати з Конте, то отримали пропозицію на 200 млн євро від ПСЖ та інших клубів щодо трансферу Віктора Осімгена та Квари разом. Конте сказав: «Ви можете продати Осімгена, але, будь ласка, не продавайте Квару». Та це було великою помилкою, бо тоді в мене виникли проблеми з батьком і агентом Квари», – згадав президент.

За словами Де Лаурентіса, сам грузин і його агент були твердо налаштовані покинути Неаполь. У такій ситуації функціонер вирішив продати Кварацхелію. Водночас він зіштовхнувся з незадоволенням тренера. Президент «партенопейців» прагне змінити правила, щоб «захистити інвестиції» у футболістів від шантажу посередників.

«В американському кінобізнесі агент надзвичайно важливий, оскільки він може забезпечити режисеру, сценаристу чи актору справжній успіх. У футболі агент – це лише вампір, який висмоктує гроші звідусіль», – резюмував Де Лаурентіс.

Хвіча Кварацхелія на клубному рівні

Уродженець Тбілісі, виховувався у столичному «Динамо». Дебютував на дорослому рівні за рідну команду в сезоні-2017. Пізніше виступав за «Руставі» та батумське «Динамо» на батьківщині, московський «Локомотив», казанський «Рубін».

Перед сезоном 2022/23 приєднався до італійського «Наполі». Провів у чемпіонаті Італії 2,5 роки та перейшов у ПСЖ за 80 млн євро. Двічі чемпіон Італії. У попередньому сезоні допоміг парижанам виграти титул французької Ліги 1, Кубок Франції та трофей Ліги чемпіонів. У нинішньому – Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

Хвіча Кварацхелія у збірній Грузії

Уродженець Тбілісі виступав за різноманітні юнацькі збірні – від U-16 до U-19. У лавах національної команди дебютував майже за півроку до прем'єрного поєдинку в молодіжці.

Першим залучив Кварацхелію до першої команди словак Владімір Вайсс. Дебютний матч вінгер зіграв проти збірної Гібралтару (3:0) в червні 2019 року. Перший гол нападник оформив у жовтні 2020 року проти Північної Македонії (1:1).

Загалом Кварацхелія зіграв 49 поєдинків за збірну Грузії, у яких забив 22 м'ячі. Учасник Євро-2024, де «хрестоносці» сенсаційно зуміли вийти в 1/8 фіналу.

Тим часом головний тренер ПСЖ Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення. Іспанець незабаром підпише контракт із ПСЖ до кінця сезону 2028/29. Фінансові деталі угоди наразі залишаються таємницею.

До слова, українець Роман Яремчук поповнив список українських голеадорів у Франції. Нападник доклався до перемоги «Ліона» над «Лор'яном» у черговому турі Ліги 1. Він виступає за «ткачів» на правах оренди.

Хвіча Кварацхелія ФК Парі Сен-Жермен ФК Наполі Серія А

Читайте також

Скотт Мактоміней розквітнув у чемпіонаті Італії
«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди
11 березня, 11:51
Скотт Мактоміней закохав у себе весь Неаполь
Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком
24 березня, 10:54
Ашраф Хакімі націлений на повернення у рідне місто
Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст
24 березня, 15:00
Хвіча Кварацхелія буде і формальним, і неформальним лідером команди
Зірка ПСЖ став капітаном суперника збірної України
25 березня, 11:30
Ауреліо Де Лаурентіс прагне надати збірній більше часу на підготовку
Ексцентричний президент «Наполі» запропонував радикальну реформу чемпіонату Італії
1 квiтня, 19:19
Барт Вербрюгген серйозно зацікавив лідера Ліги 1
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
Вчора, 18:52

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
