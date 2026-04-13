Серія A висунула власного кандидата в президенти Італійської федерації футболу

Функціонер успішно організував нещодавній великий турнір

Клуби елітного дивізіону підтримали кандидатуру Джованні Малаго на вакантну посаду очільника Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Колишній президент Національного олімпійського комітету Італії отримав левову частку голосів клубів Серії A. Його кандидатуру підтримали 18 клубів. Проти Малаго проголосували лише представники римського «Лаціо» та «Верони».

Однак, висуванець клубів еліти навряд буде єдиним кандидатом. Тим більше, ексочільник олімпійського руху Італії не має одностайної підтримки в спортивній спільноті. Зокрема, не в захваті від його персони міністр у справах спорту та молоді Андреа Абоді та керівник Національної аматорської ліги Італії Джанкарло Абете.

Чим відомий Джованні Малаго

Уродженець Рима, бізнесмен і функціонер. Після успішної кар'єри у футзалі перейшов до підприємницької діяльності. Зокрема, в 2002-2008 роках він був директором авіакомпанії Air One.

У 2013 році був обраний главою Національного олімпійського комітету та обіймав цю посаду до літа 2025-го. Згодом увійшов до МОК, а також був керівником оргкомітету зимової Олімпіади-2026.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, раніше Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026. Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Вибори нового очільника призначили на 22 червня.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.