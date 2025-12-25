Росія вдарила КАБами по Запорізькому районі: є постраждалі

Внаслідок російської атаки по Запорізькому районі постраждали чотири людини

У ніч на 26 грудня російська окупаційна армія вдарила ракетами по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров повідомив, що росіяни завдали чотири удари КАБами по Запорізькому району. Пошкоджено приватні будинки.

Крім того, внаслідок атаки постраждали чотири людини: жінки 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік. Кожному надається медична допомога.

Раніше у Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Як відомо, вранці 16 грудня російські загарбники також атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей. За словами чиновника, через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

До слова, у ніч на 26 листопада російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.