Через удари РФ по енергооб’єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго

17,5 тис. осель споживачів на Харківщині були знеструмлені через ворожий обстріл

В одній з областей ліквідували наслідки атаки та повернули світло

Через російський обстріл енергетичної структури України 3 грудня було знеструмлено тисячі споживачів у п’ятьох областях України. Про це повідомило Міністерство енергетики України, інформує «Главком».

Повідомляється, що було знеструмлено 17,5 тис. осель споживачів на Харківщині, близько п’яти тис. у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також на Херсонщині.

До того ж в міністерстві заявили про те, що вночі були знеструмлення в Одеській області, однак на ранок ситуацію виправили і одесити залишилися зі світлом. «На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Проте в Україні продовжують застосовуватися заплановані графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. «Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – закликали в Міненерго.

Нагадаємо, що 2 грудня ворог завдав чергового масованого удару ударними безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. За словами Свириденко, Кабмін спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження щодо потужності.