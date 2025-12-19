Головна Одеса Новини
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
З 12 грудня Одеса живе без світла та подекуди без води
фото: ДСНС Одещини

Росіяни здійснили масштабну атаку по енергоструктурі Одесі

Через масштабний російський обстріл по енергетичних об’єктах Одеси місто залишилося без постачання електроенергії на тиждень. Рятувальники ДСНС показали, як одесити живуть без світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис пресслужби ДСНС.

З 12 грудня Одеса живе без світла та подекуди без води. «На допомогу одеситам приїхали рятувальники з різних областей України. У районах, де немає води, розміщені автоцистерни з питною та технічною водою», – розповіли у ДСНС.

фото: ДСНС Одещини
У ДСНС показали, як одесити живуть без світла

Також одеситам нагадують, що вони можуть звернутися до пожежних частин міста, де цілодобово працюють «Пункти незламності», там можна отримати допомогу. Також у пунктах є світло, вода та тепло.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Енергетики обіцяють місцевим мешканцям відновити електропостачання найближчими днями, однак у соцмережах ДТЕК одеситам дають невтішні прогнози. деяким споживачам енергетики дали невтішні прогнози, зокрема вони зазначають, що роботи можуть бути подовження.

Раніше «Главком» писав про те, що в Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у п'ятиповерховому житловому будинку, постраждала людина. У результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.

Теги: Одеса обстріл Одещина блекаут відключення світла

