Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру

Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру
Росіяни атакували Одесу
Інформація про постраждалих не надходила

Увечері, 22 грудня, російська окупаційна армія вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомлялось, унаслідок двох ворожих атак протягом 22 грудня ночі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Одесі. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Нагадаємо, за цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та південь України.

Як повідомлялось, ситуація з електро- та водопостачанням на Одещині поступово стабілізується, хоча погодинні відключення світла ще зберігаються. 

До слова, атаки російських окупантів на транспортну інфраструктуру Одеської області призвели до значного ускладнення логістики, проте це не повинно позначитися на гаманцях водіїв. 

