Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них п'ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них дві дитини та дві маломобільні особи.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, 17 грудня російська армія завдала серії авіаударів по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад.