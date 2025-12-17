Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
Аварійно-рятувальні роботи завершені
фото: ДСНС Запоріжжя

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них п'ятеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них дві дитини та дві маломобільні особи.

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото) фото 1
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото) фото 2

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото) фото 3

Нагадаємо, 17 грудня російська армія завдала серії авіаударів по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрію Солтисіку назавжди 40 років
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Вчора, 09:00
Наслідки атаки на Запоріжжя
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
Вчора, 05:46
Терехов підкреслив, що саме малий бізнес тримає економіку в умовах війни
Мер Харкова виступив на захист малого бізнесу
12 грудня, 17:43
Фідан: Україна потребує підтримки Європи у прийнятті важких рішень щодо миру
Мирні переговори. Туреччина повідомила, на чому зараз має зосередитися Європа
12 грудня, 10:44
Зеленському пропонують прийняти мирний план США
Трамп закликав Європу тиснути на Зеленського через мирний план США
12 грудня, 09:12
Навіщо Путін оголосив про військові збори у грудні 2025 року
Чому Путін оголосив про військові збори
9 грудня, 18:14
Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії
Переговори у глухому куті. Що далі?
9 грудня, 16:36
Якщо буде наказ піти з Донбасу, військові не сприймуть його позитивно
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
29 листопада, 16:49
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22

Події в Україні

Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Центр протидії дезінформації пояснив, чому РФ знову заявила про нібито захоплення Куп'янська
Центр протидії дезінформації пояснив, чому РФ знову заявила про нібито захоплення Куп'янська
На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці
На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua