Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
Через атаку росіян зайнялась пожежа
фото ілюстративне

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Федоров повідомив, що щонайменше три удари були завдані по обласному центру. Екстрені служби активно працюють на місці події, наслідки обстрілів наразі встановлюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері, 23 грудня, ворожий безпілотник влучив у технічний поверх девʼятиповерхового житлового будинку на території міста Чернігова. 

Як повідомлялось, 23 грудня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 41 авіаційного ударів, застосував 38 ракет та скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5584 дрони-камікадзе та здійснив 3210 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

