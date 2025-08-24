Росія заявляє про обмін військовополоненими

Головна Новини
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією

Сьогодні, 24 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в результаті переговорів на підконтрольну Україні територію повернулися 146 українських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ .

Згідно з повідомленням російської сторони, у рамках цього обміну Російській Федерації було передано 146 російських військових. Крім того, повернуто вісім громадян Росії – жителів Курської області.

Посередницькі зусилля гуманітарного характеру в проведенні цього обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.

Відповідну інформацію українська сторона ще не повідомила. 

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх». Про це глава держави сказав на брифінгу після переговорів у Білому домі, передає «Главком».

«Ми проговорили з президентом США, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну «всіх на всіх», саме не тільки військовополонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних журналістів, політв'язнів», – йдеться у заяві.

За словами президента, сторони домовилися співпрацювати в цьому напрямі. Крім того, під час розмови обговорювалося й питання повернення українських дітей.

