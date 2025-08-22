Головна Країна Події в Україні
Україна повернула громадян, яких РФ примусово вивезла до кордону з Грузією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна повернула громадян, яких РФ примусово вивезла до кордону з Грузією
Додому повернулися українці, які відбували терміни покарання, чи вважалися зниклими безвісти
фото: Ігор Клименко/Telegram

Клименко: З’ясуємо всі деталі щодо утримання наших громадян у буферній зоні та брутальної спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання

З буферної зони на російсько-грузинському кордоні Україна повернула 65 громадян, яких Росія примусово вивезла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Держава-терорист вкотре порушує норми міжнародного та гуманітарного права. Громадян України – частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти – росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією. Без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. Фактично їх кинули напризволяще», – йдеться у повідомленні.

Україна повернула громадян, яких РФ примусово вивезла до кордону з Грузією фото 1
фото: Міністерство закордонних справ України/Facebook

Клименко зауважив, що сьогодні, за завданням президента України, повернули до України 65 громадян, серед яких 10 жінок та вісім важкохворих осіб.

«З’ясуємо всі деталі щодо утримання наших громадян у буферній зоні та брутальної спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання. З кожним буде проведена окрема робота, яка включатиме юридичні, медичні та, безумовно, безпекові заходи», – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Повернути громадян вдалося завдяки взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоровʼя, Міністерства юстиції, Служби безпеки України та правоохоронних органів Молдови й Грузії.

До слова, громадяни України, які перебувають у Росії без законних на те підстав, мають виїхати з країни або до 10 вересня 2025 року врегулювати своє правове становище. Відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правових актів 20 березня.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що указ очільника РФ Путіна щодо депортації українців є частиною російської політики геноциду.

