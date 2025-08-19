Головна Світ Політика
Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими
Трамп та Зеленський домовилися працювати над обмінами полоненими
фото: скриншот з відео

Президенти України та США обговорювали питання повернення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх». Про це глава держави сказав на брифінгу після переговорів у Білому домі, передає «Главком».

«Ми проговорили з президентом США, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну «всіх на всіх», саме не тільки військовополонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних журналістів, політв'язнів», – йдеться у заяві.

За словами президента, сторони домовилися співпрацювати в цьому напрямі. Крім того, під час розмови обговорювалося й питання повернення українських дітей.

«Перша леді і команда Сполучених Штатів розуміють, що будуть підключатись до такого важливого, болючого й дуже складного питання, як повернути українських дітей», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Теги: війна Дональд Трамп обмін полоненими Володимир Зеленський

