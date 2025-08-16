Головна Країна Події в Україні
NYT: Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви

Надія Карбунар
NYT: Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви
Путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту
фото: The New York Times

Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної»

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви. Як інформує «Главком», про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Зокрема, як стверджують джерела видання, Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної» та гарантувати «безпеку для російських православних церков».

У матеріалі також йдеться про те, що Путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.

Зазначимо, що в меморандумі, який російська сторона передала українській під час зустрічі у Стамбулі в червні, також містилися пункти щодо надання російській мові «статусу офіційної» та «зняття обмежень» з Московської церкви.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

