Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли

Ексглава держави пояснив, завдяки чому Україна має перемогти РФ

Третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко вважає, що єдиний сценарій завершення російсько-української війни – це перемога Києва. І відбудеться вона завдяки військовим технологіям і підтримці союзників. Про це Ющенко розповів «Главкому» на фестивалі кави «Філіжанка», який відбувся 2 серпня в садибі третього президента в селі Нові Безрадичі Київської області.

На прохання редакції назвати реалістичний сценарій завершення війни в Україні колишній глава держави сказав: «Перемога, тільки перемога. У нас інших сценаріїв немає. Я навіть не допускаю, що знайдеться людина, яка сяде підписувати капітуляцію з Путіним, з цим злочинцем, з цією людиною, яка кожен день забирає життя найдорожчих українців. І в учорашню ніч (в ніч на 31 липня, – «Главком») 33 людини він забрав. У тому числі там діток багато було», – наголосив Ющенко.

За словами експрезидента, військова потужність України поступається Росії, тому перемагати потрібно не завдяки кількості зброї, а завдяки новітнім технологіям.

«А взагалі не забуваймо, що біля нас сьогодні 54 країни світу, з найкращими технологіями. За ними 60% світового ВВП, у Росії – 1,7%. І то вже зараз депресія там (у Росії, – «Главком»), і 1,7% немає. Тому взагалі-то потенціал і політичний, і економічний, він на нашому боці. Звісно, його задіювати важче, ніж чиїсь односторонні дії, рішення і так далі», – підкреслив третій президент України.

Ющенко зауважив, що діалог України з союзниками складний, але в останні півроку-рік Західна Європа змінила свою позицію і стала першим союзником Києва.

«Коли Сполучені Штати Америки почали якось відходити в самотність, Європа проілюструвала сильне партнерство. Тепер вже в останні дні повертається й Америка, ми (Україна, – «Главком») відчуваємо нові сигнали. Уже до 8 серпня ми готуємося почути нову доктрину Сполучених Штатів (очевидно, мається на увазі дедлайн, відведений американським президентом російському диктатору щодо запровадження перемир'я на фронті, – «Главком»). Я переконаний, що вона буде тотожна європейській доктрині. Тобто загалом ми йдемо до перемоги. Важкої, тяжкої… Можливо, за останні 250 років це – найсильніша подія в нас історична. Але це та перемога, яку вже не впустить не тільки моя нація, але й об'єднана Європа, і Сполучені Штати», – переконаний Ющенко.

На запитання, чи може це бути вже остання наша війна з РФ, третій президент відповів: «Мені здається, що це вже фінальна дистанція. Бо ми пережили такі трансформації в зовнішній політиці, коли нас не зауважували (партнери, – «Главком»), потім дуже зауважували, потім відходили десь у плавання, зараз знову повертаються. Таке враження, що ті знання політичні, перш за все, і безпекові, якими володіла Україна, сьогодні стали доступні і для американського керівництва, і для європейського. Тому загалом, я думаю, позитивних новин для України сьогодні більше, ніж будь-коли».

Нагадаємо, що, на думку аналітиків ISW, Кремль не готовий до жодних компромісів у межах переговорного процесу, якщо вони не передбачають повної капітуляції України.

До слова, спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву цими вихідними. Посол США при НАТО Метт Вітакер вважає, що майбутній візит Віткоффа має потенціал бути результативним. Він переконаний, що ця поїздка може призвести до певних зрушень у питанні припинення війни.

Як відомо, 29 липня президент США Дональд Трамп поставив російському диктаторові Володимиру Путіну новий дедлайн – 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною, замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.