Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені

Тіла загиблих вдалося повернути у межах Стамбульських домовленостей

Сьогодні, 19 серпня, в Україну з Росії репатріювали тіла 1 000 загиблих, які за твердженням російської сторони є українськими захисниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед репатрійованих тіл є 5 українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були включені до списків «тяжкопоранених і важкохворих» полонених для обміну, згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Також серед повернених є тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих.

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначає координаційний штаб, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України. Правоохоронні органи проведені всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.