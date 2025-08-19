Головна Країна Події в Україні
Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла загиблих вдалося повернути у межах Стамбульських домовленостей

Сьогодні, 19 серпня, в Україну з Росії репатріювали тіла 1 000 загиблих, які за твердженням російської сторони є українськими захисниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед репатрійованих тіл є 5 українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були включені до списків «тяжкопоранених і важкохворих» полонених для обміну, згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі.

Україна повернула тіла тисячі загиблих, серед яких військовополонені фото 1
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Також серед повернених є тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи для ідентифікації тіл загиблих.

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих.

Як зазначає координаційний штаб, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України. Правоохоронні органи проведені всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

