Трамп наказав розмістити атомні підводні човни у відповідних районах через заяви Медведєва

Трамп: Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків

Президент США Дональд Трамп віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.