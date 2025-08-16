Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
На Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців
фото: dtek.com

Енергетики змогли відновити електропостачання у двох областях

За дві доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин після російських обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зокрема, на Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Дніпропетровщині з 14 по 15 серпня енергетики відновили електропостачання 2,5 тисяч домівок жителів області.

Зазначається, що попри небезпеку енергетики ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Україна ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко стала прем'єр-міністром України 17 липня 2025 року
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
28 липня, 11:08
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
1 серпня, 11:45
Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв (зліва) тисне руку президенту США Джеральду Форду (справа від нього — міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико) після їх переговорів в американському посольстві в Гельсінкі, 30 липня 1975 року
Від Гельсінкі-1975 до ОБСЄ-2025: що залишилось від великого задуму?
1 серпня, 20:10
На відео зафіксовано рейд на шахрайський кол-центр, який відбувся 8 липня у Києві
Роспропаганда поширила відео «втечі від ТЦК», яке виявилося рейдом на шахраїв
17 липня, 19:08
Хто має потребу у перетині українсько-польської ділянки кордону, завчасно будуйте логістику подорожі
Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею
18 липня, 15:10
Трамп робив чимало заяв щодо закінчення війни в Україні
50-денний ультиматум Трампа щодо України приречений на провал  – The Hill
21 липня, 12:09
Дональд Трамп втрачає готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні
Трамп втрачає терпіння щодо Росії – Держсекретар США
27 липня, 08:42
Армін Паппергер: проєкт гальмують бюрократичні затримки
Rheinmetall вказав на перешкоди у будівництві заводу в Україні
12 серпня, 09:47
За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги
Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico
Вчора, 13:25

Суспільство

За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
«Дія» тимчасово призупинила роботу послуги «єВідновлення»
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня
В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
3409
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
2805
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2776
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2579
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua