За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
Енергетики змогли відновити електропостачання у двох областях
За дві доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин після російських обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зокрема, на Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців.
Тим часом на Дніпропетровщині з 14 по 15 серпня енергетики відновили електропостачання 2,5 тисяч домівок жителів області.
Зазначається, що попри небезпеку енергетики ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.