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У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
Олександр Гришин загинув у віці 47 років

Гришин був відомий у РФ як один із головних російських голосів фігурного катання

Російський коментатор фігурного катання Олександр Гришин, який працював на пропагандистському «Першому каналі», загинув під колесами електрички. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають російські ресурси, Гришин загинув, потрапивши під електричку, коли повертався з роботи. Загибель Гришина сталася в ніч проти 5 серпня. Близькі коментатора почали хвилюватися після того, як він зник і перестав виходити на зв'язок. Пізніше його дружині зателефонували з поліції та повідомили, що виявили тіло її чоловіка.

Олександр Гришин загинув у віці 47 років. Він був відомий у РФ як один із головних російських голосів фігурного катання – з 2018 року він працював на пропагандистському «Першому каналі» .

Найчастіше з Гришиним у парі коментувала фігурне катання одіозна тренерка Тетяна Тарасова, яка відома своїми скандальними антиукраїнськими заявами.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: пропаганда смерть фігурне катання Перший канал росія

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