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Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Українські війська атакують позиції росіян на південний схід від Красногорівки
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська з 18 травня будують нові укріплення поблизу Семигір’я

Українські війська продовжили контрнаступ біля кордону із західним Запоріжжям і Донецьком. А тим часом росіяни втратили ініціативу в наступі на Куп`янському напрямку. Про це повідомляє  Інститут вивчення війни (ISW).

Луганська та Харківська області

Деякі російські джерела стверджували, що їх війська просунулися на захід від Синьківки та створили невеликий плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл, але ISW не може підтвердити це твердження.

За словами речника Східного угруповання військ України полковника Сергія Череватого, російські та українські сили брали участь лише у двох боях на Куп’янському напрямку та що російські сили втратили ініціативу в цьому районі.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели марні наступальні дії поблизу Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної).

Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW фото 1

Донбас

23 червня російські сили не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута. Сергій Череватий повідомив, що бойових дій на Бахмутському напрямку не велося, а російські та українські війська продовжували в цьому районі взаємний контрбатарейний вогонь.

Супутникові знімки, опубліковані 22 червня, показують, що російські війська з 18 травня будують нові укріплення поблизу Семигір’я (16 км на південний схід від Бахмута). 

23 червня російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели марно наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер заявив, що українські сили здійснили контратаку  поблизу Старомихагілівки (18 км на південний захід від Авдіївки) і захопили невизначені позиції. Повідомляється, що на кадрах бойових дій, опублікованих 21 червня, українські війська атакують позиції росіян на південний схід від Красногорівки.

Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW фото 2
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW фото 3

«Південна вісь»

Генштаб України повідомив, що російські війська намагалися відбити втрачені позиції поблизу Макарівки Донецької області (приблизно 7 км на південь від Великої Новосілки). Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські сили відбили три українські атаки в цьому районі.

У Генштабі Збройних сил України також повідомили, що російські військові розгорнули резервні сили в районі Оріхова для відбиття атак українських військ. Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували лінію Новоданилівка-Роботине, прорвали російську оборону та просунулися до 1,5 кілометрів у бік Роботине.

Окупаційний глава Херсонської області Володимир Салдо 23 червня також заявив, що український удар 22 червня по мосту Чонгар (вздовж траси E105, що сполучає окуповану Росією Херсонську область і Крим) був набагато гіршим, ніж спочатку повідомлялося, і що ремонт триватиме 15-20 днів.

На супутникових знімках, опублікованих 23 червня, також видно, що російські військові почали будівництво понтонних мостів під мостом Чонгар.

Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW фото 4
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW фото 5

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Теги: росія ЗСУ війна

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