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Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати
Противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав
фото ілюстративне

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника

Триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках – тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України – на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Ворог протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Бударки і Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля Сумської області; Карповичі, Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка, Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка – Донецької.

Бахмутський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ягідного та Берхівки. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Левадного, Краматорська, Костянтинівки і Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке, Південне на Донеччині.

Авдіївський напрямок

Противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Авдіївки та Новобахмутівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар, Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Ольгівське, Малинівка, Залізничне, Єгорівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Омельник, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Новоіванівка, Степове, Жереб’янки, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Ольгівка, Козацьке, Миколаївка, Новосілка, Тягинка, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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